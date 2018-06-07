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10 июня — день работников лёгкой промышленности. Праздник у "витебчанка" в Дисне

08.06.2018 — Разное | Міёрскія навіны  
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10 июня — день работников лёгкой промышленности. Праздник у "витебчанка" в Дисне Профессиональный праздник работников легпрома традиционно отмечают люди с умелыми руками, кто постоянно имеет дело с тканями, шьёт одежду. В нашем районе представляет отрасль Дисненский швейный цех предприятия «Витебчанка».

РУКОВОДИТЕЛЬ цеха Людмила Григорян отмечает, что коллектив сплочённый, проверенный. А главное, молодеет, удерживая костяк ветеранов, чей опыт так необходим в работе.


Швея четвёртого разряда Татьяна Новицкая в отрасли 40 лет. Все эти годы посвятила родному цеху. Ещё дольше здесь Татьяна Огурчёнок. До выхода на пенсию была технологом, контролёром. Потом перешла на разборку кроя.


10 июня — день работников лёгкой промышленности. Праздник у "витебчанка" в Дисне — Рады проконсультировать, подсказать. Часто к нам приходят за советом. Однако, признаться, молодёжь нынче быстро учится. Растёт достойная смена, — дополняя друг друга, поделились мнением женщины.


НАВЕРНЯКА работать здесь интересно. По крайней мере, привлекает, что сотрудники могут подтверждать свои умения повышением разряда.
Вот яркое тому доказательство. Три месяца назад пришла ученицей 25-летняя Екатерина Бухаловец. Инициативная и требовательная, она хорошо себя зарекомендовала. Недавно присвоили третий разряд.


Для тех, кто не в курсе, всего разрядов шесть. Чтобы получить каждый, необходимо сдать экзамен.
— Родилась в Николаёво, окончила Ситьковскую среднюю школу, — рассказывает, не отрываясь от шитья. — Попробовала себя в сельском хозяйстве. В ОАО «Николаёво» трудилась животноводом. Позже — лаборантом в жилкомхозе. Но лишь в швейном цехе почувствовала, что на своём месте. Нравится иметь дело с тканями.


10 июня — день работников лёгкой промышленности. Праздник у "витебчанка" в Дисне Кроме Екатерины в цехе четыре молодые швеи в возрасте до 35 лет. Всего в коллективе 23 работницы.


СЕЙЧАС корпят над очередным заказом из Санкт-Петербурга — шьют женские зимние куртки с капюшоном, но без опушки. Выпускают в день по 50 единиц. Общий заказ — 600 курток.


После праздника со следующей недели возьмутся за похожий заказ известного рязанского производителя.
— Заказчики ценят качество нашей продукции, поэтому обращаются неоднократно, — говорит Людмила Григорян. — Более того, мы выполняем работу в срок. За это благодарю от всей души коллектив и поздравляю с профессиональным праздником. 

Фотоматериал Казимира БЛАЖЕВИЧА.

Игорь МАТЕЛЕНОК.

 
 
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 Профессиональный праздник работников легпрома традиционно отмечают люди с умелыми руками, кто постоянно имеет дело с тканями, шьёт одежду. В нашем районе...
 
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