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В Беларуси соберут 30 000 электромобилей

08.06.2018 16:59 — Разное | Myfin  
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В Беларуси соберут 30 000 электромобилей
Фото: vladtime.ru

Документ предусматривает организацию в Беларуси сборочного производства 30 000 электромобилей марки ZOTYE с высокой степенью локализации до 2022 года. Продукцию планируют поставлять на рынки стран СНГ.

В Циндао также заключено соглашение между группой компаний «Лада ОМС» и China Sinopharm International Corp. по сотрудничеству в сфере медицинского оборудования общей стоимостью проектов в $94 млн.

Церемония подписания коммерческих контрактов белорусских компаний с китайскими партнерами состоялась в рамках визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Циндао.

Справка Myfin.by

Zotye Auto – китайский автоконцерн, который работает на рынке более 12 лет. Входит в холдинг «Зоти Групп» и ТОП-10 автомобильных компаний КНР. Является приверженцем инновационного рационализма, делает акцент на комфорте, безопасности, простой управляемости. Работает во многих странах мира.

Белорусское предприятие «ЮНИСОН» является официальным партнёром «Зоти Авто». Новый автомобиль Zotye в Беларуси можно приобрести по цене от $14 000.

 
 
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В Циндао подписали соглашение между белорусско-британским предприятием Юнисон и китайской компанией Zotye International Automobile Trading об организации в Беларуси производства...
 
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