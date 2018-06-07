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Расширен список тех, кто получит помощь на оплату коммуналки
Это предусмотрено указом №225, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 июня. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Также право подобные субсидии по выявительному принципу дополнительно получают граждане, которые ухаживают за детьми в возрасте до трех лет, детьми-инвалидами до 18 лет и получают соответствующие пособия в органах по труду, занятости и социальной защите.
Субсидии также предусмотрены для тех, кто получает пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста. Помощь будут предоставлять на основании данных информационных ресурсов Минтруда и соцзащиты (нет необходимости собирать какие-либо документы).
Среди тех, кто будет иметь право на получение субсидий по заявительному принципу, также граждане или семьи, которые не имеют собственного жилья и проживают на съемных квартирах или в общежитиях предприятий негосударственной формы собственности.
Субсидию, как и раньше, предоставлять будут при условии, если ежемесячная сумма платы за жилищно-коммунальные услуги при нормативном их потреблении превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15% в сельской местности.
С 1 января 2019 года субсидии не будут предоставлять тем, кто включен в списки трудоспособных, но не занят в экономике и оплачивает услуги по полным тарифам. При этом члены семьи, проживающие с ними, имеют право на получение субсидий.
Как сообщал Myfin.by, с 1 мая с изменением размеров БПМ увеличены размеры госпособий семьям, воспитывающим детей. В том числе ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством:
пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное):
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В Беларуси расширили систему безналичных жилищных субсидий для частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению.
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