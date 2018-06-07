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Расширен список тех, кто получит помощь на оплату коммуналки

08.06.2018 17:12 — Разное | Myfin  
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Расширен список тех, кто получит помощь на оплату коммуналки
фото: Myfin.by

Это предусмотрено указом №225, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 июня. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Также право подобные субсидии по выявительному принципу дополнительно получают граждане, которые ухаживают за детьми в возрасте до трех лет, детьми-инвалидами до 18 лет и получают соответствующие пособия в органах по труду, занятости и социальной защите.

Субсидии также предусмотрены для тех, кто получает пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста. Помощь будут предоставлять на основании данных информационных ресурсов Минтруда и соцзащиты (нет необходимости собирать какие-либо документы).

Среди тех, кто будет иметь право на получение субсидий по заявительному принципу, также граждане или семьи, которые не имеют собственного жилья и проживают на съемных квартирах или в общежитиях предприятий негосударственной формы собственности.

Субсидию, как и раньше, предоставлять будут при условии, если ежемесячная сумма платы за жилищно-коммунальные услуги при нормативном их потреблении превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15% в сельской местности.

С 1 января 2019 года субсидии не будут предоставлять тем, кто включен в списки трудоспособных, но не занят в экономике и оплачивает услуги по полным тарифам. При этом члены семьи, проживающие с ними, имеют право на получение субсидий.

 

Как сообщал Myfin.by, с 1 мая с изменением размеров БПМ увеличены размеры госпособий семьям, воспитывающим детей. В том числе ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством:  

  • на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) – 50% БПМ –103,29 рубля
  • на ребенка-инвалида старше 3 лет – 70% БПМ –144,61 рубля

пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное):

  • с I и II степенью утраты здоровья с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет 100% – БПМ – 206,58 рубля
  • с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет – 120% БПМ – 247,90 рубля
  • пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) – 70% БПМ –144,61 рубля.
 
 
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В Беларуси расширили систему безналичных жилищных субсидий для частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению.
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
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