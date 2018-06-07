Южнокорейских журналистов задержали в доме посла КНДР в Сингапуре

Двое сотрудников СМИ Южной Кореи были арестованы за вторжение в дом посла КНДР в Сингапуре, где 12 июня пройдёт историческая встреча лидеров США и Северной Кореи.

Сообщается, что задержанные мужчины (в возрасте 42 и 45 лет) являются сотрудниками организации Korean Broadcasting System News. Под следствием находится ещё один их коллега, а также человек, который был проводником и переводчиком журналистов.

В администрации президента Южной Кореи заявили, что будут прилагать максимальные дипломатические усилия для предотвращения подобных проблем в будущем. Также в ведомстве призвали журналистов быть осторожными и осмотрительными.