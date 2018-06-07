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Южнокорейских журналистов задержали в доме посла КНДР в Сингапуре

08.06.2018 17:16 — Разное | ОНТ  
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Двое сотрудников СМИ Южной Кореи были арестованы за вторжение в дом посла КНДР в Сингапуре, где 12 июня пройдёт историческая встреча лидеров США и Северной Кореи.

Сообщается, что задержанные мужчины (в возрасте 42 и 45 лет) являются сотрудниками организации Korean Broadcasting System News. Под следствием находится ещё один их коллега, а также человек, который был проводником и переводчиком журналистов.

В администрации президента Южной Кореи заявили, что будут прилагать максимальные дипломатические усилия для предотвращения подобных проблем в будущем. Также в ведомстве призвали журналистов быть осторожными и осмотрительными.

 
 
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​Двое сотрудников СМИ Южной Кореи были арестованы за вторжение в дом посла КНДР в Сингапуре, где 12 июня пройдёт историческая встреча лидеров США и Северной Кореи.
 
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Полымя
Лидская газета
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