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Фабиани о Лабковой: «Меня покорило её стремление к красоте, её сила и неординарность»

08.06.2018 17:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Антон Мартыненко, СТВ:
Прошла презентация вашего совместного проекта с Людмилой Лабковой. Как вы нашли друг друга?

Фабиани о Лабковой: «Меня покорило её стремление к красоте, её сила и неординарность»

Джорджио Фабиани, дизайнер обуви и аксессуаров (Италия):
С Людмилой Лабковой мы встретились на выставке в Дюссельдорфе. И поняли, что у нас общие взгляды на моду, на тенденции в дизайне.

Именно с этого момента началось наше сотрудничество.

Меня просто покорило её стремление к красоте, её сила и неординарность.

Александра Каштанова, СТВ:
А что предполагает этот проект? Как вы планируете развивать это дело?

Фабиани о Лабковой: «Меня покорило её стремление к красоте, её сила и неординарность»

Джорджио Фабиани:
Я считаю, что проект, совмещающий в себе одежду и обувь – это очень выигрышный вариант. Это – наш первый контакт с Людмилой, но у нас много идей.

И, я думаю, в будущем нас ждёт много интересных новинок.

О сотрудничестве с Людмилой Лабковой, визите в Беларусь и модных тенденциях. Большое интервью Джорджио Фабиани

 
 
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Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе «Утро. Студия хорошего настроения». Антон Мартыненко, СТВ:Прошла презентация вашего совместного...
 
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Ивьевский край
Полымя
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