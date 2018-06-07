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Фабиани о Лабковой: «Меня покорило её стремление к красоте, её сила и неординарность»
Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе
Антон Мартыненко, СТВ:
Джорджио Фабиани, дизайнер обуви и аксессуаров (Италия):
Меня просто покорило её стремление к красоте, её сила и неординарность.
Александра Каштанова, СТВ:
Джорджио Фабиани:
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Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе «Утро. Студия хорошего настроения». Антон Мартыненко, СТВ:Прошла презентация вашего совместного...
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