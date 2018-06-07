Фабиани о Лабковой: «Меня покорило её стремление к красоте, её сила и неординарность»

Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе «Утро. Студия хорошего настроения» .

Антон Мартыненко, СТВ:

Прошла презентация вашего совместного проекта с Людмилой Лабковой. Как вы нашли друг друга?





Джорджио Фабиани, дизайнер обуви и аксессуаров (Италия):

С Людмилой Лабковой мы встретились на выставке в Дюссельдорфе. И поняли, что у нас общие взгляды на моду, на тенденции в дизайне.

Именно с этого момента началось наше сотрудничество.

Меня просто покорило её стремление к красоте, её сила и неординарность.

Александра Каштанова, СТВ:

А что предполагает этот проект? Как вы планируете развивать это дело?





Джорджио Фабиани:

Я считаю, что проект, совмещающий в себе одежду и обувь – это очень выигрышный вариант. Это – наш первый контакт с Людмилой, но у нас много идей.

И, я думаю, в будущем нас ждёт много интересных новинок.