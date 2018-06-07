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«Будущее этого самосвала многообещающее». БелАЗ выпустил новый карьерный самосвал грузоподъёмностью 290 тонн

08.06.2018 17:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Премьерный показ. БелАЗ выпустил новый карьерный самосвал грузоподъемностью 290 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будущее этого самосвала многообещающее». БелАЗ выпустил новый карьерный самосвал грузоподъёмностью 290 тонн

«Будущее этого самосвала многообещающее». БелАЗ выпустил новый карьерный самосвал грузоподъёмностью 290 тонн

Высота самосвала – почти 7 метров, его оптимальная скорость – 64 км/час, но самое главное скрыто под капотом: на самосвале установлен двигатель мощностью 2125 киловатт. В новой модели собраны практически все передовые технические наработки завода. К примеру, рама состоит из 9 литых элементов. Это обеспечивает особую прочность всей конструкции. А уникальная подвеска обеспечивает плавность хода. Такие машины пользуются большим спросом в Северной и Южной Америке, Африке и в отдельных странах Азии.

«Будущее этого самосвала многообещающее». БелАЗ выпустил новый карьерный самосвал грузоподъёмностью 290 тонн

Денис Яцкевич, заместитель начальника коммерческого отдела ОАО «Белаз»:
Наша цель номер один – попасть на родину наших конкурентов – в США, Канаду, Мексику. В частности, в Мексике климат для нас более дружественный, оттуда мы планируем выйти на рынок Северной Америки. Не забываем про Африку, Намибию, ЮАР. Будущее этого самосвала довольно многообещающее.

Конструкторы подчеркивают: пока это прототип. Сейчас самосвал проходит обкатку. А примерно через полгода поступит в продажу.

«Будущее этого самосвала многообещающее». БелАЗ выпустил новый карьерный самосвал грузоподъёмностью 290 тонн

«Будущее этого самосвала многообещающее». БелАЗ выпустил новый карьерный самосвал грузоподъёмностью 290 тонн

 
 
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Новости Беларуси. Премьерный показ. БелАЗ выпустил новый карьерный самосвал грузоподъемностью 290 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
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Единство
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