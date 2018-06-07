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«Будущее этого самосвала многообещающее». БелАЗ выпустил новый карьерный самосвал грузоподъёмностью 290 тонн
Новости Беларуси. Премьерный показ. БелАЗ выпустил новый карьерный самосвал грузоподъемностью 290 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Высота самосвала – почти 7 метров, его оптимальная скорость – 64 км/час, но самое главное скрыто под капотом: на самосвале установлен двигатель мощностью 2125 киловатт. В новой модели собраны практически все передовые технические наработки завода. К примеру, рама состоит из 9 литых элементов. Это обеспечивает особую прочность всей конструкции. А уникальная подвеска обеспечивает плавность хода. Такие машины пользуются большим спросом в Северной и Южной Америке, Африке и в отдельных странах Азии.
Денис Яцкевич, заместитель начальника коммерческого отдела ОАО «Белаз»:
Конструкторы подчеркивают: пока это прототип. Сейчас самосвал проходит обкатку. А примерно через полгода поступит в продажу.
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«Будущее этого самосвала многообещающее». БелАЗ выпустил новый карьерный самосвал грузоподъёмностью 290 тонн
Новости Беларуси. Премьерный показ. БелАЗ выпустил новый карьерный самосвал грузоподъемностью 290 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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