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В Германии из-за ливней подтоплены дома и тоннели метро, на улицах – метровые сугробы
Новости Германии. В Германии устраняют последствия непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На землю Барден-Вюртемберг 7 июня обрушился мощный ливень и град.
Из-за грозы оказались подтоплены подвалы, первые этажи домов и тоннели метро. Вода и поваленные ветром деревья сделали невозможным движение по трассам. А града выпало столько, что образовались метровые сугробы.
Пожарные работали всю ночь, однако до сих пор в некоторых районах автомобильное движение затруднено.
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Новости Германии. В Германии устраняют последствия непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На землю Барден-Вюртемберг 7 июня обрушился мощный...
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