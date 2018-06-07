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«Пусть помнят этого человека – он заслуживает того». В Минске простились с композитором Эдуардом Зарицким
Новости Беларуси. В Минске простились с народным артистом Беларуси, композитором Эдуардом Зарицким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его не стало на 73-м году жизни.
Гражданская панихида прошла в Белорусской государственной академии музыки.
Композитор-песенник написал музыку для сотен песен, которые исполняли и исполняют популярные артисты белорусской и российской сцены. Они полюбились слушателям разных поколений.
Юрий Иванов, фотограф, специалист по общественным связям Университета культуры и искусств Беларуси:
Григорий Сороко, директор Молодечненского музыкального училища им. М. Огинского:
Последние годы Эдуард Зарицкий боролся с тяжелым недугом. Похоронили его на Восточном кладбище в Минске.
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«Пусть помнят этого человека – он заслуживает того». В Минске простились с композитором Эдуардом Зарицким
Новости Беларуси. В Минске простились с народным артистом Беларуси, композитором Эдуардом Зарицким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его не стало на...
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