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«Пусть помнят этого человека – он заслуживает того». В Минске простились с композитором Эдуардом Зарицким

08.06.2018 16:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске простились с народным артистом Беларуси, композитором Эдуардом Зарицким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его не стало на 73-м году жизни.

«Пусть помнят этого человека – он заслуживает того». В Минске простились с композитором Эдуардом Зарицким

Гражданская панихида прошла в Белорусской государственной академии музыки.

Композитор-песенник  написал музыку для сотен песен, которые исполняли и исполняют популярные артисты белорусской и российской сцены. Они полюбились слушателям разных поколений.

«Пусть помнят этого человека – он заслуживает того». В Минске простились с композитором Эдуардом Зарицким

Юрий Иванов, фотограф, специалист по общественным связям Университета культуры и искусств Беларуси:
Композитор от Бога. Его песни останутся, его мысли останутся, его интервью останутся. И пусть это останется для молодых, пусть помнят этого человека – он заслуживает того.

«Пусть помнят этого человека – он заслуживает того». В Минске простились с композитором Эдуардом Зарицким

Григорий Сороко, директор Молодечненского музыкального училища им. М. Огинского:
Наш дарагі сябра Эдуард, які пакінуў вяликі песенны клад нашай краіне, нашым спевакам, нашаму музычнаму мастацтву – ён таксама будзе жыць вельмі і вельмі доўга. Сёння, канешне, вялікі сум ад фізічнай страты яго.

Последние годы Эдуард Зарицкий боролся с тяжелым недугом. Похоронили его на Восточном кладбище в Минске.

«Пусть помнят этого человека – он заслуживает того». В Минске простились с композитором Эдуардом Зарицким

«Пусть помнят этого человека – он заслуживает того». В Минске простились с композитором Эдуардом Зарицким

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске простились с народным артистом Беларуси, композитором Эдуардом Зарицким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его не стало на...
 
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