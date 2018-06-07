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В Минской области правоохранители выявили случаи хищения еды из детских лагерей

08.06.2018 16:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минской области установлены факты хищения продуктов питания из детских оздоровительных лагерей.  

Как сообщает УВД Миноблисполкома, правоохранителями регулярно проводятся рейды для выявления недочётов в лагерях, в числе которых недобросовестное поведение работников. В первые же два дня стало понятно, что для проверок имеются все основания.  

На Воложинщине задержана работница кухни. Свои действия задержанная оправдала словами «детям всё равно хватает». В Молодечненском районе милиционеры встретили завскладом с наполненными продуктами сумками. Гражданка сказала, что у ребят плохой аппетит.  

Подробности этих историй и комментарий правоохранителей читайте здесь.  

 
 
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Новости Беларуси. В Минской области установлены факты хищения продуктов питания из детских оздоровительных лагерей.   Как сообщает УВД Миноблисполкома,...
 
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