Как рассказала изданию очевидец событий, она стояла в очереди, когда в зал зашли несколько сотрудников в форме и попросили покинуть помещение. Людям пришлось прождать на улице около часа, пока проводили проверку. Нашли или не нашли что-нибудь в банке, людям не сообщили.





Ожидающих направили в другое отделение банка.