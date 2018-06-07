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В Витебске "заминировали" отделение Беларусбанка
По сведениям
Как рассказала изданию очевидец событий, она стояла в очереди, когда в зал зашли несколько сотрудников в форме и попросили покинуть помещение. Людям пришлось прождать на улице около часа, пока проводили проверку. Нашли или не нашли что-нибудь в банке, людям не сообщили.
Ожидающих направили в другое отделение банка.
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По сведениям vkurier.by, между 10 и 11 часами сегодня в отделении Беларусбанка по улице Фрунзе (напротив медуниверситета) из здания вывели всех клиентов. Причиной...
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