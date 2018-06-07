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Не только эль и виски: неделя британской кухни впервые пройдет в Минске

08.06.2018 16:52 — Разное | Партизан  
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Гастротур по Великобритании устроят в столице с 9 по 15 июня.

"Оценить разнообразие традиционной кухни Соединенного Королевства приглашают 14 столичных кафе и ресторанов накануне первого Большого британского фестиваля, который пройдет 16 июня", — рассказали агентству «Минск-Новости» в Посольстве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Минске.

В посольстве заранее составили список любимых британцами блюд и предложили белорусам представить свое, авторское видение кухни со знаком GREAT. 

Шеф-повара кафе и ресторанов подготовили более 40 уникальных рецептов. Посетителям предложат пастуший пирог с мясом, горячий ростбиф с соусом из белых грибов, стейк Веллингтон, шотландский куриный пирог, йоркширский пудинг с колбасками, вафли со взбитыми сливками и клубникой.

Определить участников можно по афише или наклейкам на входной двери и специальной британской гастрокарте, которую будут подавать вместе с основным меню. Средний чек за ужин на двоих составит 25 рублей.


Интересно, что 9 и 10 июня в восьми столичных заведениях целый день будут подавать английские завтраки. В утреннем сете обязательно будут яичница-глазунья, хрустящие тосты, ломтики бекона, зеленый салат и фасоль, а остальные ингредиенты шеф-повара добавят по своему вкусу.

А 16 июня, во время Большого британского фестиваля, все участники откроют свои выездные рестораны в Верхнем городе. К фуд-корту присоединятся заведения Верхнего города, чтобы предложить гостям любимые британцами напитки: английский эль и шотландский виски.

 
Теги: Минск
 
 
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Гастротур по Великобритании устроят в столице с 9 по 15 июня.
 
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