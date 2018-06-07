Не только эль и виски: неделя британской кухни впервые пройдет в Минске

Минск-Новости » в Посольстве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Минске. "Оценить разнообразие традиционной кухни Соединенного Королевства приглашают 14 столичных кафе и ресторанов накануне первого Большого британского фестиваля, который пройдет 16 июня", — рассказали агентству «» в Посольстве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Минске.





В посольстве заранее составили список любимых британцами блюд и предложили белорусам представить свое, авторское видение кухни со знаком GREAT.





Шеф-повара кафе и ресторанов подготовили более 40 уникальных рецептов. Посетителям предложат пастуший пирог с мясом, горячий ростбиф с соусом из белых грибов, стейк Веллингтон, шотландский куриный пирог, йоркширский пудинг с колбасками, вафли со взбитыми сливками и клубникой.





Определить участников можно по афише или наклейкам на входной двери и специальной британской гастрокарте, которую будут подавать вместе с основным меню. Средний чек за ужин на двоих составит 25 рублей.









Интересно, что 9 и 10 июня в восьми столичных заведениях целый день будут подавать английские завтраки. В утреннем сете обязательно будут яичница-глазунья, хрустящие тосты, ломтики бекона, зеленый салат и фасоль, а остальные ингредиенты шеф-повара добавят по своему вкусу.





А 16 июня, во время Большого британского фестиваля, все участники откроют свои выездные рестораны в Верхнем городе. К фуд-корту присоединятся заведения Верхнего города, чтобы предложить гостям любимые британцами напитки: английский эль и шотландский виски.