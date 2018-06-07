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Дедушка в Китае не успел перейти дорогу. Полицейский перенес его на себе
В Китае полицейский помог пожилому человеку, который не успел перейти дорогу на зеленый свет.
На записи с камер наблюдения, опубликованной полицией города Мяньян (провинция Сычуань), видно, как пожилой мужчина, опирающийся на две трости, медленно пытается перейти многополосную трассу. Когда светофор переключился и некоторые автомобили поехали, пожилой мужчина еще был на середине дороги. Тут к нем на помощь пришел дежуривший полицейский и перенес его через дорогу на себе, пишет
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В Китае полицейский помог пожилому человеку, который не успел перейти дорогу на зеленый свет.
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