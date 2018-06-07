Дедушка в Китае не успел перейти дорогу. Полицейский перенес его на себе

На записи с камер наблюдения, опубликованной полицией города Мяньян (провинция Сычуань), видно, как пожилой мужчина, опирающийся на две трости, медленно пытается перейти многополосную трассу. Когда светофор переключился и некоторые автомобили поехали, пожилой мужчина еще был на середине дороги. Тут к нем на помощь пришел дежуривший полицейский и перенес его через дорогу на себе, пишет