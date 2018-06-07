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Доверие белорусов к национальной валюте и вкладам в банках падает

08.06.2018 16:29 — Разное | Партизан  
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В мае 2018 года численность жителей Беларуси, которые считают белорусские рубли и банковские депозиты предпочитаемой формой сбережений, значительно снизилось по сравнению с февралем, а число сторонников наличных и валюты выросло.

Доверие белорусов к национальной валюте и вкладам в банках падает
Согласно исследованию Национального банка РБ, наличные деньги лучшей формой сбережений назвали 43,9% опрошенных. В феврале таких было 38,9%. Что касается сторонников банковских депозитов, то их число сократилось до 25,7% с 28,4% в феврале. 

К такому эффекту привело, по-видимому, снижение ставок по депозитам в банках (хотя оно уже практически прекратилось, население это еще не осознало). Но не исключено, что оказало влияние и ухудшение политической обстановки в мире, что увеличило опасения населения относительно стабильности банков.

Кроме того, в мае в Беларуси стало существенно меньше число сторонников сбережений в национальной валюте: 23,8% против 29,3% в феврале. Соответственно, выросло число приверженцев иностранной валюты: до 76,2% с 70,7%. Такое изменение предпочтений, по-видимому, вызвал скачек курсов доллара и евро против белорусского рубля в апреле, связанный с обвалом курса российского рубля в Москве.

Сократилось в мае в Беларуси и число сторонников использования в качестве сбережений ценных бумаг: до 2,1% с 2,9%. Зато выросло число людей, которые отдают предпочтение золоту, драгоценным металлам и страхованию: до 4,2% с 3,7%.


Выросло, хотя и незначительно, количество людей, считающих лучшим видом сбережений недвижимость. Таких людей среди опрошенных стало 19% против 18,8% в феврале. Столь небольшой рост данного параметра указывает на отсутствие предпосылок для значительного роста цен на недвижимость.

При этом в Беларуси в мае, как это ни странно, стало больше людей, которые считают, что сейчас хорошее время для сбережений: 30% против 29,3% в феврале. Но отличие между двумя показателями сталь мало, что оно может объясняться статистической погрешностью при проведении опроса.

Возможно, в связи с ростом ожиданий кризиса в Беларуси увеличилось число людей, которые считают, что сейчас хорошее время делать крупные покупки — до 31,7% в мае с 29,9% в феврале, пишет select.by

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
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