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Экс-глава Миноблисполкома Батура о ресторане у Куропат: Весь мир такой. Жизнь продолжается

08.06.2018 16:24 — Разное | Партизан  
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Имя бывшего председателя Минского облисполкома Бориса Батуры всплыло в связи с открытием ресторана в урочище Куропаты.


Тогдашний заместитель генерального прокурора Николай Куклис направлял на имя Батуры представление, где писал о нарушениях при строительстве, а также призывал наказать виновных и, возможно, даже остановить строительство. Однако Батура этого не сделал. В 2018 году ресторанный комплекс открылся.


Наша нива дозвонилась до бывшего руководителя Минской области, но тот был немногословен.

«Я не помню. Я не помню абсолютно. Может быть другие люди этим занимались, а не я. Может, и было представление генпрокуратуры, но я этим не занимался», — сказал Батура.

«НН»: А вы следите за ситуацией в Куропатах сегодня?

ББ: Да нет… Я же теперь пенсионер.

«НН»: И не знали, что ваше имя сегодня стали вспоминать в связи с этой историей?

ББ: Не слышал.

«НН»: О самом ресторане помнится хоть что-нибудь?

ББ: Да давно это было. Честно говоря, и вспоминать не хочется.

«НН»: Как вы относитесь к Куропатам? Что думаете об этом месте?

ББ: Я бы сделал там мемориал, чтобы нормально было все.

«НН»: А в том, что рядом ресторан, ничего плохого не видите?

ББ: Я не вижу. А что видеть? Весь мир такой. Жизнь же продолжается. А вот комплекс в самих Куропатах надо какой-то сделать.

«НН»: Вы сами бывали в Куропатах?

ББ: Был, конечно.

 
 
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Имя бывшего председателя Минского облисполкома Бориса Батуры всплыло в связи с открытием ресторана в урочище Куропаты.
 
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