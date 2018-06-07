ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ужас: бывший муж убил сестру жены на глазах 11-летнего сына

08.06.2018 16:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Трагедия произошла 2 декабря 2017 года в частном доме, расположенном в а.г. Колодищи Минского района.

Следствием установлено, что 47-летний житель Минского района проживал в указанном коттедже вместе со своей бывшей супругой и детьми. Впоследствии они приняли решение о раздельном проживании – мужчина согласился переехать в купленную для него квартиру в Минске

Накануне произошедшего бывшая жена собрала и выставила его вещи, а также сменила замки входной двери. Когда мужчина это обнаружил, то разозлился.

Он разбил ногой стекло в нижней части двери, проник в дом, взял кухонный нож и поднялся на второй этаж, где на террасе спрятались сестры с ребенком. В присутствии сына он стал запугивать и угрожать ножом бывшей супруге. Когда потерпевшая защищала сестру, пытаясь его остановить, он на глазах мальчика нанес женщине ножевое ранение. 

Нападение отца с ножом на мать и убийство тети оказали на 11-летнего ребенка сильное психическое воздействие, в связи с чем ему по сей день оказывается медицинская помощь.

Несмотря на то, что мужчина не признал свою вину и давал противоречивые показания, следствием добыты доказательства его противоправных действий, в том числе и в отношении ребенка.


Действия мужчины квалифицированы по ст.186 (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений, если имелись основания опасаться её осуществления), п.п. 6, 10 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, лица в связи с выполнением общественного долга), п. 1 ч. 2 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего психическое расстройство (заболевание), в отношении лица, заведомо малолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла 2 декабря 2017 года в частном доме, расположенном в а.г. Колодищи Минского района.
 
Новости дня
Новости разные
 
Главный конкурент пиццерии — компьютер. Аркадий Цукер о нестандартном мышлении в бизнесе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика