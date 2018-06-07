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Секрет успеха казахской экономики. В двух предложениях
«Почему в Казахстане ВВП растет все последние годы, в 2017 – аж на 2,5%, в 2018 году ожидается + 3,8%, в то время как в России рост не превышает 1,5%, а в 14-15-16 годах он падал? – спросил российский экономист Андрей Мовчан в авторской программе на «Дожде» у казахского юриста и партнера фирмы Grata International Ержана Есимханова.
И получил лаконичный ответ.
"Нам в Казахстане не на что свалить свои проблемы – мы не воюем, США нам не враг, нам винить в своих ошибках некого, кроме себя. Приходится выкручиваться".
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«Почему в Казахстане ВВП растет все последние годы, в 2017 – аж на 2,5%, в 2018 году ожидается + 3,8%, в то время как в России рост не превышает 1,5%, а в 14-15-16 годах он падал? –...
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