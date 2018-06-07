Россия должна быть участницей встреч глав государств «Большой семерки», заявил президент США Дональд Трамп накануне поездки в Квебек, Канада, на очередную встречу глав государств G7, сообщает агентство Fox News.





«Неважно, как это называется. Раньше это называли G8, теперь Россия вышла. Почему у нас встреча без России? Я бы рекомендовал вернуть Россию за стол переговоров», — заявил Трамп на пресс-конференции на лужайке у Белого дома.





РБК ​Он добавил, что это может звучать неполиткорректно, но «мы имеем тот мир, который имеем», передает





канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не видит в обозримом будущем возможностей возвращения к формату "большой восьмерки" с участием России . Следует отметить, что 6 июня, выступая в бундестаге,



