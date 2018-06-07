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Трамп предложил вернуть Россию в "большую восьмерку"
Президент США Дональд Трамп перед поездкой на саммит «Большой семерки» в Канаде заявил, что на нем должна была бы присутствовать и Россия. Трамп пояснил, что будет рекомендовать вернуть Россию в клуб ведущих держав.
Россия должна быть участницей встреч глав государств «Большой семерки», заявил президент США Дональд Трамп накануне поездки в Квебек, Канада, на очередную встречу глав государств G7, сообщает агентство Fox News.
«Неважно, как это называется. Раньше это называли G8, теперь Россия вышла. Почему у нас встреча без России? Я бы рекомендовал вернуть Россию за стол переговоров», — заявил Трамп на пресс-конференции на лужайке у Белого дома.
Он добавил, что это может звучать неполиткорректно, но «мы имеем тот мир, который имеем», передает
Следует отметить, что 6 июня, выступая в бундестаге,
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Президент США Дональд Трамп перед поездкой на саммит «Большой семерки» в Канаде заявил, что на нем должна была бы присутствовать и Россия. Трамп пояснил, что будет...
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