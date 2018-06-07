Город воспоминаний. Две почты

Дополним фотографию Березовского районного узла связи, напечатанную в прошлом выпуске, еще одной, снятой с другого ракурса.

Здесь все те же два здания: старое деревянное (точнее, уже его половина) и новое двухэтажное кирпичное; проход между ними закрыт штакетником. Обратите внимание на дверь в новом здании, она выходит прямо на тротуар ул. Ленина. Сейчас на месте этой двери окно. Проезжая часть довольно узкая, зато улица обильно засажена деревьями и кустами.

Владелец снимков Анна Николаевна Шевченко провела дополнительное расследование и уточняет, что фото из прошлого номера и нынешнее, вероятнее всего, относятся к 1964 году.

Продолжение следует.