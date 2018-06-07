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Город воспоминаний. Две почты
08.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
Дополним фотографию Березовского районного узла связи, напечатанную в прошлом выпуске, еще одной, снятой с другого ракурса.
Здесь все те же два здания: старое деревянное (точнее, уже его половина) и новое двухэтажное кирпичное; проход между ними закрыт штакетником. Обратите внимание на дверь в новом здании, она выходит прямо на тротуар ул. Ленина. Сейчас на месте этой двери окно. Проезжая часть довольно узкая, зато улица обильно засажена деревьями и кустами.
Владелец снимков Анна Николаевна Шевченко провела дополнительное расследование и уточняет, что фото из прошлого номера и нынешнее, вероятнее всего, относятся к 1964 году.
Продолжение следует.
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Дополним фотографию Березовского районного узла связи, напечатанную в прошлом выпуске, еще одной, снятой с другого ракурса.
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