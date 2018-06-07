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Вдохновленные Мельпоменой. В районных конкурсах школьных театров в этом году приняло участие 34 постановки

08.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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А в актовом зале СШ №3 г. Березы недавно прошел районный театральный фестиваль, во время которого были награждены победители конкурсов школьных театральных и кукольных коллективов «Жемчужина Березовщины» и «Ассорти».

На эти районные конкурсы было представлено 16 театральных постановок на русском и белорусском языках и 18 постановок – на иностранных. В них приняли участие 262 учащихся. Спектакли поставлены по произведениям классических и современных белорусских, русских и зарубежных авторов, а также по мотивам народных сказок. Подбор репертуара отличался разнообразием, спектакли и миниатюры направлены на гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, а также раскрывали проблемы семейного воспитания, взаимоотношений взрослых и детей, среди сверстников, на формирование основ безопасной жизнедеятельности, аккуратности, трудолюбия и дружеских отношений.

Жюри отметило рост театрального и исполнительского мастерства, оригинальный и творческий подход к оформлению программок выступлений театральных коллективов, воплощению сценических образов, художественному и музыкальному оформлению спектаклей.

В фойе школы была создана особая театральная атмосфера. Организованы выставки, оформлена фотозона, позволяющая присутствующим окунуться в театральный мир и почувствовать себя причастными к происходящему действу. 

Вниманию зрителей, собравшихся в зале, были представлены лучшие театральные постановки.

Дипломами I степени отдела по образованию райисполкома награждены школьные театральные коллективы СШ №3 г. Березы (постановка «Пигмалион», руководители Л.И. Кононович, А.П. Пунько), Селецкого УПК я/с – СШ (постановка «Трепет, или Сны памяти», руководитель М.А. Сурова), гимназии г. Белоозерска (постановка «Питер Пэн», руководитель Т.А. Ковалевская, постановка «Как Настенька чуть кикиморой не стала», руководитель О.М. Вашкевич).

Начальник отдела по образованию Т.П. Бренько вручила дипломы, грамоты и благодарности победителям и участникам конкурсов, а также сердечно поздравила ребят и пожелала им дальнейших успехов на театральном поприще.

Татьяна РУНКЕВИЧ, главный специалист отдела по образованию Березовского райисполкома.

Татьяна АНОХИНА, методист районного учебно-методического кабинета.

 
 
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А в актовом зале СШ №3 г. Березы недавно прошел районный театральный фестиваль, во время которого были награждены победители конкурсов школьных театральных и...
 
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