«Два века молитв». О духовном служении настоятеля Соколовского православных приходов, протоиерея Владимира Сеня

Так случилось, что из проекта «Наш приход», который автор настоящей статьи вела в «Маяке» на протяжении полутора лет, «выпали» Соколовский и Бронногорский храмы. Сейчас уже можно сказать, почему именно, – беда позади. Но еще несколько месяцев тому назад не было полной уверенности в благополучном исходе болезни протоиерея Владимира Сеня, настоятеля церкви в честь Усекновения Главы Иоанна Крестителя в Соколово и приписной Свято-Владимирской церкви в деревне Бронная Гора… Какая сила поставила на ноги немолодого священника? Бесспорно, профессионализм врачей, уход, любовь и молитвы верной матушки Галины, забота священства нашего благочиния, родных, друзей и прихожан. Но – и это, пожалуй, самое важное – крепкая, если не сказать несокрушимая, вера в Бога самого отца Владимира.

Ошибиться в этом невозможно: всякий раз, встречая глубоко верующих людей, мы невольно поддаемся их обаянию, испытываем рядом с ними радость и душевный подъем. Не потому ли так сияют добротой и любовью к людям глаза священника, не потому ли светятся счастьем лица соколовских прихожан, что вера преображает для них мир, наполняя жизнь истинным смыслом?..

Вместе с протоиереем Владимиром Сенем посетим оба храма Соколовского прихода.

Этот, окрашенный в голубой цвет храм под двускатной крышей, уже с первого взгляда отличается от большинства церквей: алтарь его «смотрит» на север, в то время как принято – на восток. Это не случайность и не ошибка архитектора, а рациональное решение: с момента постройки в 1820 году церковь являлась кладбищенской часовней деревни Соколово, и вносить покойных в храм с улицы для отпевания было проще. Соколово входило тогда в Песковскую волость Слонимского уезда Гродненской губернии, то есть относилось к Российской империи, что говорит в пользу версии православного храма, но есть и другая версия: часовня была католическая. Нет единства и в более поздних источниках: то ли Соколовский храм переосвятили в православие в 1864 году, то ли помещик Пусловский в 1865-м заново отстроил его и освятил в Полесскую (Пинскую) духовную консисторию…



Старинный храм в Соколово – духовная радость для о. Владимира, матушки Галины и прихожан.

Судьба Свято-Предтеченской церкви схожа с судьбами тысяч других западнобелорусских храмов: с 1921 по 1939 год она действовала как католическая каплица, а после воссоединения Белоруссии была возвращена православным верующим. Больше ста лет храм был приписным к Песковскому приходу. Во время Второй мировой войны он чудом уцелел. В военные и послевоенные годы в Соколовской церкви служил отец Григорий (Шеметилло). В начале 50-х годов храму принадлежали ценные иконы XVIII-XIX вв. «Снятие с креста», «Святой Георгий Победоносец», икона Пресвятой Богородицы «Одигитрия», «Архангел Гавриил», «Тайная вечеря», «Знамение» и другие, а также иконостас 1865 года. 22 марта 1961 года в русле тогдашней атеистической политики Брестский облисполком снял храм с учета действующих церквей, а 1 марта 1965 года церковь была закрыта.

Прихожане разобрали иконы по домам для хранения, самые большие перенесли в Песковскую церковь. С закрытием храма духовная жизнь в Соколово не замерла: из Песок по-прежнему приезжал священник – крестил, отпевал, принимал исповеди прихожан. Свои дома для крещения предоставляли Игнатий Ковалевич и ветеран Великой Отечественной войны Михаил Юркевич, добровольно взявший на себя обязанности сторожа и почти двадцать лет охранявший храм.

Истории многих людей разных поколений, чьи жизни неразрывно связаны с храмом, и составляют в итоге его историю. Церковь в Соколово не исключение. Своим восстановлением и освящением в конце 1989 года она обязана прихожанам и многим неверующим, но горячо любящим малую родину землякам. Председатель колхоза Иосиф Раевский первым поддержал просьбу жителей дд. Соколово и Огородники об открытии храма, после чего жительницы д. Соколово Нина Пунько, Надежда Ковалевич, Ульяна Ковалевич и Евгения Хлебец скрупулезно собрали по инстанциям необходимые документы. Идею возрождения храма поддержали всем миром: с каждого двора собрали по 10 рублей на краску. Помогал и колхоз, в том числе и стройматериалами. Прораб Николай Кравчук выделял рабочих для строительных и отделочных работ.

Рабочие столярной мастерской выполнили внутренние работы. Пол настилали Василий Миллер, Иван Хлебец, Петр Савко. А вот деревянные «кружева», стилизованные под белорусскую резьбу XVII-XVIII веков, для Царских врат, потолка, распятие и карниз над иконостасом вырезали мастера Леонтий Говин, Павел Жукович из Бронной Горы и Виктор Мшар. Иконы для иконостаса, как и голгофа (распятие) были выполнены березовским художником Ахремковым (имени его, к сожалению, местные краеведы не знают). Многие иконы возвратились из Песковской церкви, были принесены в храм прихожанами.

Когда снаружи обшивали стены церкви досками, обнаружили пули времен войны. Удалять их, тем самым нарушая целостность церкви, не стали: храм уже признали памятником народного деревянного зодчества.

С начала новой жизни Соколовской церкви и вплоть до 1995 года протоиерей Владимир Сень совмещал служение в Селецком и Соколовском храмах. А окончательно перебравшись в Соколово на служение, позаботился о том, чтобы прихожанам зимой было тепло: при поддержке тогдашнего директора «Межрайгаза» Евгения Казимирчика в храме было проведено газовое отопление. Трудами о. Владимира при старинной церкви сформировалась церковная община. В алтаре священнику прислуживали Марк Ковалевич, позже его сын Петр, Николай и Леонид Трутько. В настоящее время обязанности пономаря по благословению о. Владимира исполняет Виктор Трутько, жена которого Вера поет в церковном хоре.

Первым регентом хора, набранного из местных женщин, стала Ольга Филюта, досконально знающая церковную службу и обучившая хор церковному пению. Ее сменила регент и псаломщица Валентина Лысюк, которая набрала на смену старшему поколению новых певчих – молодых учителей Огородниковской школы.

Галина Говин, в недавнем прошлом церковный староста, обеспечивает в церкви чистоту и порядок, стоит за свечным ящиком. Постепенно притекает к храму и молодежь: школьники ухаживают за церковной территорией, воссоздают в краеведческих работах без малого двухсотлетнюю историю храма, ребята помладше посещают занятия воскресной школы, которые ведет все та же неутомимая Валентина Лысюк.

Что значит храм для местных жителей? Для четы Трутько, четырнадцать лет назад переехавшей в Соколово из Белоозерска, – радость и утешение. Нынешний пономарь, по собственному признанию, раньше был неверующим, а для его супруги пение в церковном хоре как глоток свежего воздуха.

Валентину Лысюк, в прошлом тоже равнодушную к храму, привела к Богу тяжелая болезнь сына. Обратившись к Создателю со всем пылом новообретенной веры, она постоянно приводила в церковь и ребенка. Удивительно, но мальчик, засыпавший от потери сил во время литургии, неизменно просыпался, как только отец Владимир вы ходил из алтаря с Чашей, и сам шел к причастию! Так, по молитвам и благословениям протоиерея Сеня и благочинного протоиерея Георгия Шевцова и исцелился…

Галина Говин стала жить активной церковной жизнью, переехав в Соколово для ухода за матерью, обретя в храме высокий смысл жизни.

И для матушки Галины, почти полвека верной спутницы отца Владимира, смысл и красота веры и пребывания в храме открылись на нашей белорусской земле. Девушка с Урала выросла в нецерковной среде, хотя ее глубоко верующая бабушка и знала все православные молитвы. Выйдя замуж за проходившего в их краях срочную службу Владимира Сеня, Галина разделила мировоззрение мужа, воцерковилась и сегодня не представляет своей жизни без храма. В любви к храму воспитаны и четверо их детей, а старший сын Александр, как и отец, посвятил жизнь нелегкому священническому служению…

Добрые всходы и плевелы

В сентябре 2003 года Соколовскую церковь обокрали – похитили икону XVIII века «Снятие с Креста», написанную в традициях итальянской школы, и икону Борогородицы «Знамение» XIX века. Они закрывали солеи справа и слева от алтаря. Действовали воры нагло: чтобы проникнуть в храм, камнем разбили окно… Иконы так и не нашлись. Вандализм вызвал неожиданную реакцию: прихожане во главе со священником дружно взялись обновлять храм. Староста Надежда Ковалевич начала сбор пожертвований на преображение старинной церкви. Учителя Огородников-ской школы собрали деньги на новое напрестольное Евангелие, приобрели и необходимую церковную утварь: подсвечники, крест, Апостол, люстры и светильники, хоругви. Семья Савко пожертвовала на храм паникадило. Надежда Чиж заказала в монастырских мастерских иконы св. Матроны Московской, св. Серафима Саровского, св. Евфросинии Полоцкой, которые и пожертвовала храму от имени своих детей.

Митрофорный протоиерей Михаил Янчук подарил приходу икону «Усекновение главы Иоанна Крестителя» и входные иконы. Художница Мария Жуковская написала для храма три иконы в белорусской народной живописной традиции XVII в.

Стараниями о. Владимира были закуплены новые аналои, а индивидуальный предприниматель Владимир Левищев обеспечил косметический ремонт храма.

Теперь на месте украденных находятся иконы современного письма «Преображение» и «Св. Пантелеимон Целитель».

Храм живет полной жизнью, вот только статус памятника историко-культурного наследия не позволяет выполнить ремонт фасада, о чем все сожалеют… Но не ропщут, уверены: можно решить и эту проблему.

Отец Владимир убежден: добрые всходы всегда соседствуют с плевелами, и молится о заблудших, похитивших святыни…

Приписная к приходу церковь в деревне Бронная Гора построена по инициативе местных жителей при активном участии протоиерея Сеня как дар памяти погибшим здесь в годы Великой Отечественной войны. Деньги на строительство собирали всем миром, но определяющий вклад в постройку храма внесли предприниматель Иван Ковалевич (поставил стеклопакеты и ограду) и Анатолий Снитко, директор ОАО «Изоляция», получивший за эти труды высокую церковную награду из рук владыки Иоанна, архиепископа Брестского и Кобринского.

Маленькая уютная церковь сияет новыми образами и утварью, а церковное подворье радует цветами и пушистой голубой елью.



Теперь и у бронногорцев есть церковь.

По инициативе отца Владимира храм, ставший и памятником и утешением для бронногорцев, освятили в честь святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Кстати, о «плевелах» – зимой воры выбили окно уже в новом храме, украли небольшую сумму из церковной кассы, больше ничего не прихватили, ведь храм – сплошной «новодел»… Но в душу людям плюнули основательно.

Отец Владимир уверен: он одолел недуг потому, что за него молилось множество людей – близких и далеких. Прежде всего, дорогая его сердцу супруга, которую он с улыбкой величает главным выигрышем в жизни, дети Александр, Елена, Светлана и Вадим, семеро внуков, а также четыре родных брата и девять племянников – все священники! Сегодня батюшка восстанавливается после болезни, что не мешает ему отправлять церковные службы, славить Бога и помогать людям.

Заслужив немало церковных наград, в том числе и медаль св. князя Владимира за Бронногор-скую церковь, он считает главным заслужить награду у Господа, как в земной, так и в вечной жизни, которая предстоит каждому человеку.

И вот новая, особенно дорогая батюшке награда: по представлению владыки Иоанна, архиепископа Брестского и Кобринского, к празднику Святой Пасхи 2018 года высокопреосвященнейший митрополит Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, своим указом благословил протоиерея Владимира Сеня служить Божественную литургию при открытых Царских вратах вплоть до Херувимского песнопения. Чтобы по достоинству оценить значение этого отличия, скажу, что всего одиннадцать священников в Беларуси удостоены такой чести. Вместе с прихожанами и духовными чадами отца Владимира поздравляем его с этой высокой честью.

На прощание настоятель Свято-Предтеченского храма желает всем здоровья и «чтобы каждый хоть раз в жизни задумался, для чего он живет и что заберет с собой, а придя в храм, почувствовал Божью благодать и стал счастливее».

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.

На титульном фото: отец Владимир в Соколовском храме.