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Нужна ли улице Шевченко искусственная неровность?

08.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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В редакцию газеты «Маяк» обратился Александр ПУНЬКО, житель г. Березы. Он рассказал:

– На улице Шевченко в Березе большое транспортное движение, но нет «лежачих полицейских» и всего один пешеходный переход. К тому же не установлены знаки ограничения скорости. Иногда страшно выезжать из собственного двора, страшно за детей, которые могут оказаться на улице. Планируются ли какие-либо изменения в дорожном обустройстве нашей улицы?

Вот что ответил на это обращение заместитель председателя Березовского райисполкома Виталий МИХНЮК:

– Согласно СТБ 1538-2005 «Искусственные  неровности  на автомобильных дорогах и улицах. Технические требования и правила применения», искусственные неровности размещаются:

в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий;

в местах, на которые имеются выходы на проезжую часть с учебно-воспитательных учреждений, детских площадок, мест массового отдыха, стадионов, вокзалов, крупных магазинов и торговых точек, станций метрополитена, непосредственно прилегающих к дорогам, нерегулируемых переходов через проезжую часть с интенсивным движением пешеходов;

другие места, когда это обусловлено необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения (въезд в зону производства работ, подъезд к пересечению с главной дорогой и т.п.).

К указанной категории ул. Шевченко не относится. На этой улице также не наблюдается постоянного интенсивного движения транспорта, для движения пешеходов имеется пешеходная дорожка, в связи с чем в обустройстве искусственной неровности и установке дорожных знаков ограничения скорости в настоящее время нет необходимости.

 
 
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В редакцию газеты «Маяк» обратился Александр ПУНЬКО, житель г. Березы.
 
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