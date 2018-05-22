Народный фотоконкурс «Радзіма»проведет Молодежный совет Федерации профсоюзов Беларуси

К участию в фотоконкурсе, посвященному Году малой родины, приглашаются все члены профсоюза без возрастных ограничений. Фотографии, подходящие под одну из трех номинаций – пейзажные зарисовки, традиции и быт, человек труда – могут прислать как профессиональные фотографы, так и любители. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до первого октября 2018 года.

«В 2016 наш фотоконкурс «Я=Беларусь» быстро обрел популярность и собрал более 8 тысяч фотографий. В этом году по многочисленным просьбам мы решили провести подобный фотоконкурс и посвятить его малым городам нашей страны», — сказал начальник управления по разработке и реализации специальных проектов главного управления по культуре и общественной работе Федерации профсоюзов Беларуси Сергей Комадей.

Победителей фотоконкурса поможет определить компетентное жюри, а также онлайн-голосование. Из лучших работ будет организована выставка, которую осенью представят во время гала-концерта народно-патриотической акции ФПБ «Мы – вместе!» в Минске. Позже она побывает во всех областных центрах страны. Также по итогам конкурса «Радзіма» будет издан альбом с лучшими снимками участников.

С Положением конкурса можно ознакомиться на информационном портале Федерации профсоюзов Беларуси.

Пресс-служба Федерации профсоюзов