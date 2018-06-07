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С банькой, на берегу озера - почем сейчас сдают на лето дачи под Минском

08.06.2018 17:32 — Разное | Tut.by  
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Лето только набирает обороты. Если вы думаете о покупке собственной дачи, но не уверены, что такая покупка будет долго радовать, можете попробовать дачу арендовать. И «протестировать» этот вид отдыха. REALTY.TUT.BY выбрал варианты дач недалеко от Минска и посмотрел, сколько там стоит провести лето.

СТ «Крыница-91»

На лето-осень сдают дачу в Дзержинском районе (ж/д станция Энергетик). Дом площадью 35 квадратных метров, со свежим ремонтом первого этажа. Санузел на улице. Рядом лес, водоем, река, грибные места. Недалеко от дачи — железнодорожная станция, ходит и маршрутка — от станции метро до садового товарищества (стоимость проезда 4 рубля), говорится в объявлении. Стоимость аренды в месяц — 75 долларов в эквиваленте.


Фото:realt.by


Под Дзержинском

В 45 км от МКАД под Дзержинском сдают дачу со всеми удобствами. Дом находится в центре лесного массива, в округе три озера. На участке два дома, есть мангал, качели, говорится в объявлении. Хозяева пишут, что могут сдать сразу два дома для двух семей. Цена — по 180 долларов в месяц в эквиваленте.


Фото:realt.by



В Брумовщине

В 25-ти км от МКАД по брестскому направлению предлагают в аренду дачу за 220 долларов в месяц. Дом двухэтажный, со всеми удобствами. Участок — 6 соток. Во дворе парковочное место, большая беседка, газон.


Фото: irr.by


В Русиновичах

В Русиновичах (15 км от МКАД, слуцкое направление) предлагают в аренду дачу со всеми удобствами. Участок — 15 соток, с беседкой и хозпостройками. Месяц аренды стоит 250 долларов в эквиваленте.


Фото:realt.by


В Губичах

В деревне Губичи (23 км от МКАД, логойское направление) предлагают дачу на берегу Дубровского водохранилища. Дом с удобствами. Участок — 10 соток. Аренда за месяц — 300 долларов в эквиваленте.


Фото: realt.by


В Полоневичах

В деревне Полоневичи (45 км от МКАД, брестское направление) предлагают в аренду дачу за 350 долларов в месяц. Дом площадью 118 квадратных метров, участок — 6 соток. Санузел на улице. Есть баня с душевой кабиной.


Фото: realt.by



В Аксаковщине

Дачу в Аксаковщине (20 км от МКАД, раковское направление) сдают за 350 долларов в месяц плюс оплата электроэнергии. Дом площадью 80 квадратных метров, со всеми удобствами. В доме есть парилка. Участок — 6 соток.


Фото: realt.by


В Семково

В Семково (12 км от МКАД, молодечненское направление) предлагают в аренду дачу за 400 долларов в месяц. Дом площадью 77 квадратных метров, со всеми удобствами. Участок благоустроенный, 6 соток. «На участке мангал-коптильня из камня с камином. Стеклянная теплица. Яблони, вишни, черешня, айва, крыжовник, смородина, ежевика, малина. Рядом лес и водоем. В дачно-коттеджном поселке круглосуточная охрана, установлены контейнеры для мусора, говорится в объявлении.


Фото: realt.by



В Горошках

В деревне Горошки ( 20 км от МКАД, молодечненское направление) предлагают дачу со всеми удобствами за 430 долларов в месяц. В доме есть все коммуникации, а также отдельно стоящая баня. Дом площадью 90 «квадратов», участок — 20 соток.


Фото: realt.by




В Романовке

В 10 км от МКАД в мядельском направлении предлагают в аренду дачу за 500 долларов в месяц. Площадь дома — 140 квадратных метров, участка — 4 сотки. На участке — баня, бассейн, беседка, хозпостройки.


Фото: realt.by



 
Теги: Минск
 
 
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