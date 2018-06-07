Депутаты омского городского совета провели выездное совещание в детском паровозике

Выездная встреча рабочей группы по разработке концепции развития омских парков прошла в неординарном месте.

Депутаты, представители мэрии и общественные активисты обсуждали насущные проблемы, катаясь по парку 30-летия ВЛКСМ в детском паровозике. СМИ сообщают, что народные избранники остались довольны таким форматом.

В будущем на территории парка планируется провести большую конференцию с приглашением гостей из других регионов.