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Депутаты омского городского совета провели выездное совещание в детском паровозике
Выездная встреча рабочей группы по разработке концепции развития омских парков прошла в неординарном месте.
Депутаты, представители мэрии и общественные активисты обсуждали насущные проблемы, катаясь по парку 30-летия ВЛКСМ в детском паровозике. СМИ сообщают, что народные избранники остались довольны таким форматом.
В будущем на территории парка планируется провести большую конференцию с приглашением гостей из других регионов.
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Выездная встреча рабочей группы по разработке концепции развития омских парков прошла в неординарном месте.
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