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На ул. Красногвардейской в ДТП пострадала девушка на мотоцикле
08.06.2018 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло вечером 8 июня 2018 года в городе Бресте на ул. Красногвардейской.
По информации очевидцев, девушка на мотоцикле столкнулась с автомобилем и получила травмы.
Кто виновен в происшествии, будут выяснять сотрудники ГАИ.
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ДТП произошло вечером 8 июня 2018 года в городе Бресте на ул. Красногвардейской. По информации очевидцев, девушка на мотоцикле столкнулась с автомобилем и получила...
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