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На Варшавке автомобиль столкнулся с Bobcat дорожников
08.06.2018 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 8 июня на Варшавском шоссе произошло ДТП с участием транспорта Bobcat дорожной службы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Сегодня, 8 июня на Варшавском шоссе произошло ДТП с участием транспорта Bobcat дорожной службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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