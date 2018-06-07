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Авторы "Часа суда" извинились перед родными Максима Мархалюка

08.06.2018 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Создатели программы "Час суда. Дела семейные" принесли извинения за использование фотоснимка пропавшего в сентябре прошлого года Максима Мархалюка в одном из своих выпусков.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56253.php

Авторы "Часа суда" извинились перед родными Максима Мархалюка


Фото мальчика продемонстрировали в эфире телеканала "Мир" в прошлую среду, представив изображенного ребенка как возможного сына одного из героев шоу. Этот факт вызвал негодование у многих белорусов.

В сообщении на сайте МГТРК "Мир" говорится, что это фото было показано из-за халатности редактора, который нашел снимок в общедоступной поисковой системе. Отмечается, что редактор, совершивший профессиональную и этическую ошибку, уволен. 

Обращается внимание на то, что телеканал "Мир" не является создателем программы, и за инцидент ответственности не несет. Передачи производит ООО "Система".

"Еще раз приносим свои извинения родным и близким пропавшего Максима Мархалюка и нашим телезрителям", — добавила исполнительный продюсер программы "Дела семейные" Елена Гойнинген-Гюнена.

Пропавшего в сентябре 2017 года Максима Мархалюка искало множество белорусов. Ориентировки на 10-летнего мальчика размещали во всех городах, к деревне Свислочь приезжали тысячи волонтеров, чтобы помочь в поисках. Но ребенка до сих пор не нашли. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Авторы "Часа суда" извинились перед родными Максима Мархалюка

 
 
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Создатели программы "Час суда. Дела семейные" принесли извинения за использование фотоснимка пропавшего в сентябре прошлого года Максима Мархалюка в одном из...
 
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