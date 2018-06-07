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Авторы "Часа суда" извинились перед родными Максима Мархалюка
08.06.2018 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
Создатели программы "Час суда. Дела семейные" принесли извинения за
В сообщении на сайте МГТРК "Мир" говорится, что это фото было показано из-за халатности редактора, который нашел снимок в общедоступной поисковой системе. Отмечается, что редактор, совершивший профессиональную и этическую ошибку, уволен.
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Создатели программы "Час суда. Дела семейные" принесли извинения за использование фотоснимка пропавшего в сентябре прошлого года Максима Мархалюка в одном из...
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