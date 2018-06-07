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Житель Дрогичинского района до смерти избил собутыльника
08.06.2018 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
Вчера поздно вечером в агрогородке Именин Дрогичинского района в гараже безработного местного жителя было обнаружено тело мужчины 1971 года рождения со следами побоев.
По предварительной информации, мужчину во время ссоры избил хозяин гаража, где они распивали спиртные напитки.
Все произошло, по имеющейся на данный момент информации, с 22.00 до 24.00. Точное время смерти и обстоятельства случившегося будут установлены позже.
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Вчера поздно вечером в агрогородке Именин Дрогичинского района в гараже безработного местного жителя было обнаружено тело мужчины 1971 года рождения со следами...
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