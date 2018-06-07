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Житель Дрогичинского района до смерти избил собутыльника

08.06.2018 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вчера поздно вечером в агрогородке Именин Дрогичинского района в гараже безработного местного жителя было обнаружено тело мужчины 1971 года рождения со следами побоев.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56252.php

Житель Дрогичинского района до смерти избил собутыльника

По предварительной информации, мужчину во время ссоры избил хозяин гаража, где они распивали спиртные напитки.

Все произошло, по имеющейся на данный момент информации, с 22.00 до 24.00. Точное время смерти и обстоятельства случившегося будут установлены позже.

Корреспонденту sb.by о произошедшем рассказал официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк: 

— По предварительной информации, телесные повреждения односельчанину нанес мужчина 1976 года рождения: бил его головой о бетонный пол гаража. Впрочем, точно это будет установлено позже. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будут определены количество, локализация и тяжесть причиненных телесных повреждений. Ведется разбирательство. Мужчина задержан.

 
 
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Вчера поздно вечером в агрогородке Именин Дрогичинского района в гараже безработного местного жителя было обнаружено тело мужчины 1971 года рождения со следами...
 
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