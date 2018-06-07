Житель Дрогичинского района до смерти избил собутыльника

Вчера поздно вечером в агрогородке Именин Дрогичинского района в гараже безработного местного жителя было обнаружено тело мужчины 1971 года рождения со следами побоев.



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По предварительной информации, мужчину во время ссоры избил хозяин гаража, где они распивали спиртные напитки.

Все произошло, по имеющейся на данный момент информации, с 22.00 до 24.00. Точное время смерти и обстоятельства случившегося будут установлены позже.



Корреспонденту sb.by о произошедшем рассказал официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк:



— По предварительной информации, телесные повреждения односельчанину нанес мужчина 1976 года рождения: бил его головой о бетонный пол гаража. Впрочем, точно это будет установлено позже. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будут определены количество, локализация и тяжесть причиненных телесных повреждений. Ведется разбирательство. Мужчина задержан.