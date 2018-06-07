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Два дня - 9 и 10 июня из-за выпускных запретили продавать пиво и слабоалкогольные напитки
08.06.2018 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
Напомним, продажа алкоголя 9 июня 2018 года будет
Обращаем ваше внимание, что запрет начинает действовать с 8.00 утра 9 июня и завершается в 8.00 утра 11 июня (двое суток). Запрет касается всех объектов торговли.
Соответствующее решение уже опубликовано на Национальном правовом портале, продавцам рекомендуется изучить его, чтобы не нарушить законодательство.
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Напомним, продажа алкоголя 9 июня 2018 года будет запрещена практически по всей Беларуси в связи с проведением выпускных вечеров в школах. Как выяснилось, это...
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