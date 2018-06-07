Два дня - 9 и 10 июня из-за выпускных запретили продавать пиво и слабоалкогольные напитки

Напомним, продажа алкоголя 9 июня 2018 года будет запрещена практически по всей Беларуси в связи с проведением выпускных вечеров в школах. Как выяснилось, это касается не только крепких напитков, как обычно, но и слабоалкогольных, в числе которых и пиво. Запрет касается не только 9-го, но и 10-го июня и продлится до 8.00 утра 11-го июня 2018 года.



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Обращаем ваше внимание, что запрет начинает действовать с 8.00 утра 9 июня и завершается в 8.00 утра 11 июня (двое суток). Запрет касается всех объектов торговли.



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Соответствующее решение уже опубликовано на Национальном правовом портале, продавцам рекомендуется изучить его, чтобы не нарушить законодательство.