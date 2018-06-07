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Щуки, карпы и форель: в Беларуси развивают рыболовный туризм

08.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Рыболовный туризм развивают в Беларуси. За трофейной форелью, щукой или сомом приезжают профессионалы и любители из Израиля, России и США. Об особенностях национальной рыбалки узнала корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк.

«Чтобы рыба не травмировалась, ее ни в коем случае нельзя брать руками. Вынимаем инструментом, а рыбу возвращаем обратно в ее родной домик», – поясняют специалисты.

Поймать форель – значит выиграть поединок с красивой, сильной и хитрой рыбой. Такой трофей – гордость для любого рыбака. Форелевую рыбалку развивают на базе отдыха под Минском.

«Всем нравится природа, специфика и размер рыбы, которую мы запустили, потому что рыба у нас, форель, например, от килограмма», – говорит директор рыбного хозяйства Сергей Чирковский.

«Раньше с форелевой рыбалкой было очень тяжело в Беларуси. Открылось хозяйство, кроме рыбалки и домики, и коптильня, база отдыха, детские площадки», – рассказал рыболов Алексей Иванов.

Природные и искусственные водоемы занимают почти всю площадь этого хозяйства. Здесь клюет карп, щука, окунь. Но особое счастье – выловить двадцатикилограммового сома и удержать его.

В Беларуси рыбакам есть, где забросить удочку: в стране свыше двадцати тысяч рек, около десяти тысяч озер. Мекка для рыболовов – река Припять.

Хорошо клюет и на севере Беларуси: Витебщину называют краем самых красивых и чистых озер в Беларуси.

«Потенциал, конечно, для отдыха в Беларуси, активного отдыха для рыбаков – большой. Рыбы на сегодняшний день стало больше. Потому что государство занято этим. Организовывается работа по охране рыбы, вводятся запреты», – отметил учредитель рыболовно-туристического портала Григорий Агаларов.

Больше туристов приезжает летом. Это и рыбаки-любители, и те, кто занимается спортивной рыбалкой. Здесь можно оттачивать мастерство перед международными соревнованиями, тренироваться ловить конкретный вид рыбы.

«Щуку я уже поймал, может, еще и карпа поймаю. Так что как-то так. Все хорошо просто для рыбалки, и для спортивной, в частности. То есть если ты хочешь приехать поймать рыбу, ты ее поймаешь. Просто желание нужно, а везение здесь не такую большую роль играет. Рыбы здесь много, и она клюет», – сообщил чемпион мира по рыбной ловле на мормышку Юрий Щорс.

Рыболовный туризм в Беларуси – новое направление. Но спрос на него растет. Ведь цены в республике значительно ниже, чем за рубежом.



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Любители и мастера рыбалки едут в Беларусь, чтобы изловить крупную рыбу.
 
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