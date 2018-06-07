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Щуки, карпы и форель: в Беларуси развивают рыболовный туризм
08.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Рыболовный туризм развивают в Беларуси. За трофейной форелью, щукой или сомом приезжают профессионалы и любители из Израиля, России и США. Об особенностях национальной рыбалки узнала корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк.
Поймать форель – значит выиграть поединок с красивой, сильной и хитрой рыбой. Такой трофей – гордость для любого рыбака. Форелевую рыбалку развивают на базе отдыха под Минском.
«Раньше с форелевой рыбалкой было очень тяжело в Беларуси. Открылось хозяйство, кроме рыбалки и домики, и коптильня, база отдыха, детские площадки», – рассказал рыболов Алексей Иванов.
Природные и
В Беларуси рыбакам есть, где забросить удочку: в стране свыше двадцати тысяч рек, около десяти тысяч озер. Мекка для рыболовов – река Припять.
Хорошо клюет и на севере Беларуси: Витебщину называют краем самых красивых и чистых озер в Беларуси.
Больше туристов приезжает летом. Это и рыбаки-любители, и те, кто занимается
Рыболовный туризм в Беларуси – новое направление. Но спрос на него растет. Ведь цены в республике значительно ниже, чем за рубежом.
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Любители и мастера рыбалки едут в Беларусь, чтобы изловить крупную рыбу.
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