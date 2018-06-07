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Запрет на посещение лесов введен в 12 районах Минской области

08.06.2018 17:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Запрет на посещение лесов введен в 12 районах Минской области
БЕЛТА

В 12 районах Минской области введен запрет на посещение лесов, сообщил корреспонденту БЕЛТА инженер по охране и защите леса Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения Алексей Бойко.

"Запрет на посещение леса введен в лесах Березинского, Клецкого, Борисовского, Копыльского, Столбцовского, Любанского, Молодеченского, Стародорожского, Несвижского, Солигорского, Узденского и Вилейского районов. На территории всей области установился четвертый класс пожарной опасности", - отметил Алексей Бойко.

Так, гражданам запрещено находиться в лесу и въезжать на его территорию на личном транспорте. Нарушители запрета будут привлечены к административной ответственности и получат штраф до 25 базовых величин (1 БВ - Br24,5).

По словам специалиста, с начала пожароопасного периода в Минской области уже зафиксирован 81 случай возгорания лесного массива на общей площади 202,5 га. В связи с установившейся сухой погодой лесная охрана работает в усиленном режиме: организованы ежедневные дежурства для патрулирования обходов и дорог.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Нарушители запрета будут привлечены к административной ответственности и получат штраф до 25 базовых величин (1 БВ - Br24,5).
 
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