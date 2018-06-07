Сенат Канады проголосовал за легализацию марихуаны

Сенат Канады проголосовал за принятие закона о легализации марихуаны. Об этом сообщает Euronews.

При этом 56 сенаторов проголосовали за легализацию марихуаны, 30 сенаторов высказались против. В законопроект внесено большое число поправок, поэтому он возвращен в Палату общин для повторного рассмотрения.

Отмечается, что реализация закона будет возможна к концу 2018 года. Законопроект был предложен правящей Либеральной партией, а сопротивление его принятию оказывали сенаторы от оппозиционной Консервативной партии страны. Противники инициативы озвучивали опасения, что легализация может повлиять на криминальную обстановку, здоровье и множество других факторов. Согласно опросам легализацию марихуаны поддерживают примерно 60% канадцев.

Канада станет первой страной "Большой двадцатки", которая узаконит рекреационное использование марихуаны. Ее применение в медицинских целях является законным с 2001 года.