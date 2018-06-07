Умер актёр Игорь Лях, сыгравший Лёньку в фильме «Любовь и голуби»

Заслуженный артист России Игорь Лях скончался на 56-м году жизни. Причины смерти пока неизвестны.

Игорь Лях родился в 1962 году в Загорске (сейчас – Сергиев Посад). Окончил Высшее театральное училище им. Щепкина. Работал в Малом театре, в театре Российской армии, в Московском драматическом театре им. Ермоловой.

Кроме работы в театре, он снялся в кинолентах «Ёлки 3», «Тариф новогодний», «Жизнь и судьба» и многих других. Однако популярность актёру принесла роль в фильме «Любовь и голуби», где он сыграл сына главных героев Лёньку.

В 1997 году Лях получил звание заслуженного артиста России, а в 2009 году награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.