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Умер актёр Игорь Лях, сыгравший Лёньку в фильме «Любовь и голуби»

08.06.2018 18:05 — Разное | ОНТ  
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Заслуженный артист России Игорь Лях скончался на 56-м году жизни. Причины смерти пока неизвестны.

Игорь Лях родился в 1962 году в Загорске (сейчас – Сергиев Посад). Окончил Высшее театральное училище им. Щепкина. Работал в Малом театре, в театре Российской армии, в Московском драматическом театре им. Ермоловой. 

Кроме работы в театре, он снялся в кинолентах «Ёлки 3», «Тариф новогодний», «Жизнь и судьба» и многих других. Однако популярность актёру принесла роль в фильме «Любовь и голуби», где он сыграл сына главных героев Лёньку. 

В 1997 году Лях получил звание заслуженного артиста России, а в 2009 году награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

 
 
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​Заслуженный артист России Игорь Лях скончался на 56-м году жизни. Причины смерти пока неизвестны.
 
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