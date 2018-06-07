|
КГБ арестовал коттедж Потупчика и опечатал квартиру
Одним из задержанных 7 июня чиновников, по информации
В КГБ не комментируют задержание.
Напомним, в четверг
Фамилии должностных лиц в КГБ обещали сообщить через 10-15 дней.
«Мы не комментируем данную информацию», — заявил
Напомним, Потупчик в начале мая был
По данным nn.by, коттедж Потупчика от «Минск-Арены» был арестован. Также следователи опечатали квартиру Потупчика в доме на улице Белорусской, на берегу Свислочи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одним из задержанных 7 июня чиновников, по информации nn.by, стал экс-министр энергетики Владимир Потупчик. В КГБ не комментируют задержание.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)