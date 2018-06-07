КГБ арестовал коттедж Потупчика и опечатал квартиру

Одним из задержанных 7 июня чиновников, по информации nn.by , стал экс-министр энергетики Владимир Потупчик, уволенный Лукашенко 2 мая.

В КГБ не комментируют задержание.

Напомним, в четверг сообщалось о серии громких задержаний. О том, что установлены многочисленные факты взяток на десятки тысяч долларов, сообщил председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик.

Фамилии должностных лиц в КГБ обещали сообщить через 10-15 дней.

«Мы не комментируем данную информацию», — заявил Sputnik в пятницу официальный представитель КГБ Беларуси Андрей Ярош.

Напомним, Потупчик в начале мая был снят с должности «за содействие незаконному семейному бизнесу».

По данным nn.by, коттедж Потупчика от «Минск-Арены» был арестован. Также следователи опечатали квартиру Потупчика в доме на улице Белорусской, на берегу Свислочи.