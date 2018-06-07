Белорусские байдарочники вышли в финал чемпионата Европы в Сербии

Для белорусов этот чемпионат по гребле на байдарках и каноэ особенно важен – на турнире разыгрываются лицензии на вторые Европейские игры. Наш женский экипаж байдарки (Литвинчук, Худенко, Лепешко и Свита) уверенно победил на дистанции 500 метров и обеспечил себе выход в финал.

Мужская байдарка-четвёрка во главе с двукратным олимпийским чемпионом Романом Петрушенко также стала лучшей на 500 метрах в своём заезде и выступит в финале.

У каноистов на дистанции 500 метров Максим Петров успешно прошёл квалификацию – у него третий результат дня. Олег Юреня в байдарке на тысяче метров стал пятым, но этого хватило для выхода в полуфинал.