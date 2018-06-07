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Беларусь и Россия: когда соседи родня
08.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси проживают тысячи людей из России. Кто-то приехал на время поработать, кто-то переселился навсегда. Каждый россиянин, побывавший в республике, вольно или невольно вносит и свой вклад в развитие отношений двух стран. Не зря русских и белорусов называют едва ли не единым целым.
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