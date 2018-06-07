Беларусь и Россия: когда соседи родня

В Беларуси проживают тысячи людей из России. Кто-то приехал на время поработать, кто-то переселился навсегда. Каждый россиянин, побывавший в республике, вольно или невольно вносит и свой вклад в развитие отношений двух стран. Не зря русских и белорусов называют едва ли не единым целым.

В ближайшем выпуске программы «Беларусь сегодня» вы узнаете, как россияне живут в родственном государстве, какие плюсы и минусы они в этом видят и что они хотели бы изменить в Беларуси, а что привнести и на на родину.