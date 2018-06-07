Протесты палестинцев не утихают в секторе Газа

В секторе Газа – массовые протесты. Они связаны с последней пятницей священного для мусульман месяца Рамадан.

Несколько тысяч демонстрантов жгут шины, бросают камни и бутылки с зажигательной смесью в израильских военнослужащих. Армия применяет слезоточивый газ и отвечает огнём на поражение. Ранены около сотни манифестантов. Напомним, протесты под общим названием «Великий марш возвращения» идут уже 11 недель. За это время в столкновениях погибли более ста человек.