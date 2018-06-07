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Мужчина обстрелял школу в Челябинске
Утром 8 июня неизвестный открыл стрельбу из пневматического пистолета по окнам школы №63 в Челябинске.
Предположительно, мужчина стрелял из окна соседнего дома. Пострадал один ученик. Родители ребёнка, прибывшие на место ЧП, отказались от его госпитализации. Подозреваемый задержан. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего.
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Утром 8 июня неизвестный открыл стрельбу из пневматического пистолета по окнам школы №63 в Челябинске.
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