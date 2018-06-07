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Наводнения и оползни в Европе: есть погибшие

08.06.2018 18:30 — Разное | ОНТ  
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Погода в очередной раз решила испытать на прочность европейцев: наводнения сразу в нескольких странах.

Сильнее всего пострадала французская Нормандия – здесь жертвами большой воды стали два человека. Серьезно затопило Германию: под воду ушли улицы вместе с припаркованными автомобилями. Досталось и Италии. В горах сошёл оползень, из-за чего сотням людей пришлось покинуть свои дома. 

 
 
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​Погода в очередной раз решила испытать на прочность европейцев: наводнения сразу в нескольких странах.
 
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