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Наводнения и оползни в Европе: есть погибшие
Погода в очередной раз решила испытать на прочность европейцев: наводнения сразу в нескольких странах.
Сильнее всего пострадала французская Нормандия – здесь жертвами большой воды стали два человека. Серьезно затопило Германию: под воду ушли улицы вместе с припаркованными автомобилями. Досталось и Италии. В горах сошёл оползень, из-за чего сотням людей пришлось покинуть свои дома.
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Погода в очередной раз решила испытать на прочность европейцев: наводнения сразу в нескольких странах.
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