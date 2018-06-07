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Телеканал СТВ подарил Джорджио Фабиани книгу «Спадчына Беларуси»

08.06.2018 18:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Антон Мартыненко, СТВ:
Когда Вы кому-то из своих знакомых говорите про то, что поедете в Беларусь, знают ли они, вообще, о существовании такой страны?

Джорджио Фабиани, дизайнер обуви и аксессуаров (Италия):
Да, когда я рассказываю дома, что я еду в Беларусь, мало кто понимает, о чём я говорю.

Но в последнее время Беларусь стали больше посещать.

И, в связи с этим, я могу сказать одно, то, что и все говорят – здесь самые красивые женщины.

Телеканал СТВ подарил Джорджио Фабиани книгу «Спадчына Беларуси»

Антон Мартыненко:
Мы Вам хотим подарить книгу «Спадчына Беларуси». В следующий раз, когда появится человек, который не знает о существовании Беларуси, Вы ему раз – и «Спадчыну Беларуси».

О сотрудничестве с Людмилой Лабковой, визите в Беларусь и модных тенденциях. Большое интервью Джорджио Фабиани

 
 
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Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе «Утро. Студия хорошего настроения». Антон Мартыненко, СТВ:Когда Вы кому-то из своих знакомых говорите...
 
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