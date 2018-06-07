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Телеканал СТВ подарил Джорджио Фабиани книгу «Спадчына Беларуси»
Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе
Антон Мартыненко, СТВ:
Джорджио Фабиани, дизайнер обуви и аксессуаров (Италия):
И, в связи с этим, я могу сказать одно, то, что и все говорят – здесь самые красивые женщины.
Антон Мартыненко:
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Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе «Утро. Студия хорошего настроения». Антон Мартыненко, СТВ:Когда Вы кому-то из своих знакомых говорите...
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