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Фабиани о моде: «В период соцсетей мы можем себе позволить многое. Встречаются довольно странные вещи»

08.06.2018 17:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Джорджио Фабиани, дизайнер обуви и аксессуаров (Италия):
В период соцсетей мы можем себе позволить многое. Встречаются довольно странные вещи.

Просто умопомрачительные.

Фабиани о моде: «В период соцсетей мы можем себе позволить многое. Встречаются довольно странные вещи»

Фабиани о моде: «В период соцсетей мы можем себе позволить многое. Встречаются довольно странные вещи»

Фабиани о моде: «В период соцсетей мы можем себе позволить многое. Встречаются довольно странные вещи»

Есть такие люди, которые следят за тем, чтобы всегда быть одетыми с иголочки.

А есть те, кто живёт экспериментами.

Дизайнеры должны стараться угодить как можно более широкой аудитории. Сегодня у каждого – свой стиль. Раньше были различия по возрасту: в 30 лет и в 50 лет люди одевались по-разному. Теперь же эти границы стёрлись.  

О сотрудничестве с Людмилой Лабковой, визите в Беларусь и модных тенденциях. Большое интервью Джорджио Фабиани

 
 
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Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе «Утро. Студия хорошего настроения». Джорджио Фабиани, дизайнер обуви и аксессуаров (Италия):В период...
 
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