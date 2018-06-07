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Фабиани о моде: «В период соцсетей мы можем себе позволить многое. Встречаются довольно странные вещи»
Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе
Джорджио Фабиани, дизайнер обуви и аксессуаров (Италия):
Есть такие люди, которые следят за тем, чтобы всегда быть одетыми с иголочки.
Дизайнеры должны стараться угодить как можно более широкой аудитории. Сегодня у каждого – свой стиль. Раньше были различия по возрасту: в 30 лет и в 50 лет люди одевались по-разному. Теперь же эти границы стёрлись.
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Фабиани о моде: «В период соцсетей мы можем себе позволить многое. Встречаются довольно странные вещи»
Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе «Утро. Студия хорошего настроения». Джорджио Фабиани, дизайнер обуви и аксессуаров (Италия):В период...
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