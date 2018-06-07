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Михаил Финберг на фестивале в Молодечно: «Мы аддалі даніну ўвагі, пашаны ўсім беларускім паэтам»

08.06.2018 17:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии стартовал в Молодечно. В 2018 году масштабный форум отмечает свое совершеннолетие и приурочен к Году малой родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Финберг на фестивале в Молодечно: «Мы аддалі даніну ўвагі, пашаны ўсім беларускім паэтам»

Михаил Финберг на фестивале в Молодечно: «Мы аддалі даніну ўвагі, пашаны ўсім беларускім паэтам»

Традиционно главное фестивальное событие – конкурс молодых исполнителей. Для начинающих талантов это не только шанс заявить о себе, но и презентовать культуру родной земли. В конкурсном репертуаре прозвучит исключительно белорусская музыка.

«Всегда нужно петь в удовольствие». Юные таланты заявят о себе на конкурсе молодых исполнителей в Молодечно

Михаил Финберг, народный артист Беларуси, художественный руководитель Национального академического концертного оркестра:
Адметныя рысы вельмі нам патрэбныя. Галоўнае, што наша насельніцтва стала больш з павагай ставіцца да беларускай мовы, беларускай песні. Мы аддалі даніну ўвагі, пашаны ўсім беларускім паэтам, беларускім кампазітарам, нашым сталым ці маладым беларускім выканаўцам.

Интрига разрешится вечером 8 июня. Имена победителей назовут во время торжественного открытия фестиваля. В амфитеатре также состоится премьера концерта «Мелодия судьбы» к 80-летию Игоря Лученка. В фестивальной программе также выставки, джазовые концерты, ярмарки, встречи с белорусскими поэтами и артистами.

Михаил Финберг на фестивале в Молодечно: «Мы аддалі даніну ўвагі, пашаны ўсім беларускім паэтам»

Михаил Финберг на фестивале в Молодечно: «Мы аддалі даніну ўвагі, пашаны ўсім беларускім паэтам»

 
 
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Новости Беларуси. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии стартовал в Молодечно. В 2018 году масштабный форум отмечает свое совершеннолетие и приурочен к...
 
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