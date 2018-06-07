|
«Будут разыграны ситуации». Международная школа по подготовке к ЧС откроется в Борисовском районе
Новости Беларуси. Беларусь в седьмой раз станет главной площадкой для обмена опытом представителей Красного Креста и Красного Полумесяца из европейского региона и Ближнего Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международная школа по подготовке к чрезвычайным ситуациям откроется в Борисовском районе. Здесь соберутся волонтеры и сотрудники организации, которые помогают людям в вооруженных конфликтах и при ЧС.
Дмитрий Русаков, начальник отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску Белорусского общества Красного Креста:
Мы не обойдем стороной и другие ситуации : это и крушение на железнодорожном транспорте, и авиаинциденты.
Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
К слову, уже за 2018 год по всей стране сотрудники и волонтеры общества Красного Креста оказали помощь более чем 15 тысячам нуждающихся.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь в седьмой раз станет главной площадкой для обмена опытом представителей Красного Креста и Красного Полумесяца из европейского региона...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)