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«Будут разыграны ситуации». Международная школа по подготовке к ЧС откроется в Борисовском районе

08.06.2018 17:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь в седьмой раз станет главной площадкой для обмена опытом представителей Красного Креста и Красного Полумесяца из европейского региона и Ближнего Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будут разыграны ситуации». Международная школа по подготовке к ЧС откроется в Борисовском районе

Международная школа по подготовке к чрезвычайным ситуациям откроется в Борисовском районе. Здесь соберутся волонтеры и сотрудники организации, которые помогают людям в вооруженных конфликтах и при ЧС.

«Будут разыграны ситуации». Международная школа по подготовке к ЧС откроется в Борисовском районе

Дмитрий Русаков, начальник отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску Белорусского общества Красного Креста:
В рамках легенды школы будут разыграны ситуации, когда статисты в большом количестве будут разыгрывать вынужденных переселенцев из страны, которая страдает от вооруженного конфликта, и прибывают на территорию Беларуси, спасаясь от войны в поисках убежища или временного пребывания.

Мы не обойдем стороной и другие ситуации : это и крушение на железнодорожном транспорте, и авиаинциденты.

«Будут разыграны ситуации». Международная школа по подготовке к ЧС откроется в Борисовском районе

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Сегодня в Белорусском обществе Красного Креста реализуются порядка 30 проектов и более 100 местных инициатив. Международные проекты, как правило, реализуются при консолидации всех усилий – не только ресурсов Белорусского общества Красного Креста.

К слову, уже за 2018 год по всей стране сотрудники и волонтеры общества Красного Креста оказали помощь более чем 15 тысячам нуждающихся.

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь в седьмой раз станет главной площадкой для обмена опытом представителей Красного Креста и Красного Полумесяца из европейского региона...
 
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