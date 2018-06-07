Фабиани о моде в Беларуси: «То, что я вижу на улицах – не совсем мой стиль»

Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе «Утро. Студия хорошего настроения» .

Антон Мартыненко, СТВ:

Можно от профессионала вердикт Беларуси в плане моды? То, что Вы видите у нас на улицах – как Вам внешний вид мужчин, женщин?





Джорджио Фабиани, дизайнер обуви и аксессуаров (Италия):

То, что я вижу на улицах – не совсем мой стиль.

Спортивный стиль мне не очень импонирует.

Антон Мартыненко:

Знаете, как у нас это оправдывают? Мол, в Италии очень жарко, поэтому они могут себе позволить ходить в замшевой обуви, не боясь её испачкать. А у нас 9 месяцев в году – снег, лужи. И в белой обуви ходить очень сложно, к примеру.





Джорджио Фабиани:

Да, я понимаю это всё. Но сейчас женщины в течение дня могут схитрить, например, и переобуться.