|
Фабиани о моде в Беларуси: «То, что я вижу на улицах – не совсем мой стиль»
Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе
Антон Мартыненко, СТВ:
Джорджио Фабиани, дизайнер обуви и аксессуаров (Италия):
Антон Мартыненко:
Джорджио Фабиани:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе «Утро. Студия хорошего настроения». Антон Мартыненко, СТВ:Можно от профессионала вердикт Беларуси в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)