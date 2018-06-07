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Фабиани о Беларуси: «Приехал сюда впервые 20 лет назад. Нравится трансформация в стиле «урбан»
Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе
Александра Каштанова, СТВ:
Джорджио Фабиани, дизайнер обуви и аксессуаров (Италия):
Здесь создаётся что-то новое, что-то строится, и мне очень нравится здесь. Нравится эта трансформация в стиле «урбан». Мне также нравится, что люди быстро воспринимают модные тенденции. Я очень рад этому. Иногда люди понимают даже быстрее дизайнеров, что будет востребовано в сезоне.
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Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе «Утро. Студия хорошего настроения». Александра Каштанова, СТВ:Можете ли несколькими словами описать:...
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