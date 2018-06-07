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Онлайн-игры: мифы и заблуждения

08.06.2018 — Разное | Варяг-пресс  
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Онлайн-игры: мифы и заблуждения

Нам посчастливилось жить в свободное время, когда каждый волен выбирать себе досуг по нраву. Кто-то приходит в восторг от активного отдыха, другие же напротив, расслабляются, читая книги, смотря сериалы или играя в онлайн развлечения. Последние имеют не совсем однозначную славу. Нередки ситуации, в которых геймерам доводится сталкиваться с осуждением и непониманием.

Почему-то некоторые убеждены, что такие забавы привлекают разве что глупых школьников, а взрослых, серьезных людей – никогда. Популярно мнение, что они безвозвратно затягивают в свои сети, напрочь отрывая человека от реальности. Разумеется, такой исход вполне возможен.

Но виной ли тому именно онлайн игры? Если мужчина или женщина испытывает трудности с организацией личного времени, не умеет расставлять приоритеты и планировать дела, то любое, даже самое невинное увлечение, может обернуться настоящей катастрофой. Так что, миф о том, что виртуальный мир забирает всё реальное время, справедлив лишь отчасти.

Еще одно нелепое заблуждение заключается в том, что все потехи однообразны. Это было так лет десять, если не больше, назад. Сейчас ассортимент различных приложений и платформеров настолько велик, что новичок запросто запутается в этом жанровом разнообразии. Забавы отличаются по возрастным группам, тематическим особенностям, режимам прохождения и еще по миллиону критериев. Они могут быть интересными или скучными, сложными или простыми, но никак не типовыми.

Чаще всего именно родители юных пользователей выступают с резкими заявлениями о вреде и бесполезности компьютерных развлечений. Опять же, всё зависит от того, насколько разумен подход к данному вопросу. Ведь разработаны тысячи специализированных программок, несущих в себе образовательную и обучающую функцию. Часто именно в компании таких потех детишки учатся основам арифметики, логического мышления, узнают буквы, основные геометрические формы и цвета.

Нередки опасения на счет материальной стороны. Ведь в большинстве современных гейм успешно реализована функция доната. Вкинув настоящие деньги один раз, сложно остановиться. И снова всё зависит от каждого отдельного человека. Если он в ладах с собой и здравым смыслом, то ничего ужасного не произойдет. Важно уметь вовремя останавливаться и говорить себе «стоп».

Если вы не из числа тех, кто привык во всем выискивать вред и негатив, смело отправляйтесь на просторы компьютерных вселенных. Здесь действительно увлекательно и весело, каждый уровень наполнен приключениями, неожиданностями и сюрпризами. Отдыхайте от быта и повседневных проблем, разгружайте мозг, чтобы вернуться к реальным задачам со свежими идеями и силами.

 
 
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