Жена экс-министра Потупчика: Нет никакого уголовного дела

Елена Потупчик работает заместителем председателя -- заведующим отделом социально-экономической работы Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.





Карьеру в профсоюзах она начала строить довольно давно. Еще в 1999 году она была избрана заместителем председателя Гомельской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности. До этого возглавляла профком стройтреста №20.









Елена Потупчик (слева)





Около восьми лет назад Елена Потупчик была одной из героинь серии документальных фильмов Белорусского телевидения "Легко сказать!". Иногда она появляется в эфире белорусских телеканалов – в качестве приглашенного эксперта.





-- Нет никакого уголовного дела, -- прокомментировала Елена Потупчик громкий скандал, связанный с ее мужем. И, извинившись, отказалась от дальнейших комментариев.





В КГБ по-прежнему пока не дают никакой информации по делу Потупчика и воздерживаются от комментариев.









Если верить неофициальной информации, то пару месяцев назад был задержан зять Владимира Потупчика. Практически одновременно с ним в "американку" попали представители нескольких строительных организаций. Все они до сих пор находятся в СИЗО КГБ.





Глава КГБ Валерий Валькульчик рассказывал, что семейный бизнес Владимира Потучика заключался в поставке стройматериалов по завышенным ценам на объекты строительства.





"КГБ вряд ли бы стало заниматься обычными строителями, если б они каким-то образом не были связаны с высокопоставленными чиновниками", -- высказывают свои предположения юристы.





того самого дома, который стоит через забор от дома Курманбека Бакиева и на который, по информации "Нашей нивы", был наложен арест . Кстати, в своих социальных сетях Ульяна Потупчик выкладывала фотографии со двора

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