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ТРК "Мир" объяснила появление фото Максима Мархалюка в вымышленной истории

08.06.2018 17:25 — Разное | Партизан  
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Телерадиокомпания "Мир" объяснила, как фото исчезнувшего в Беларуси малолетнего Максима Мархалюка попало в выдуманную историю в программе "Дела семейные".

В официальном ответе ТРК "Мир" говорится: "Из-за халатности редактора в программе “Дела семейные” была продемонстрирована фотография пропавшего без вести Максима Мархалюка из общедоступной поисковой системы. Редактор, допустивший профессиональную и этическую ошибку, уволен". 

Телерадиокомпания подчеркивает, что производителем программа была не она, а ООО "Система".

Программа вышла в телеэфир 6 июня. Ее героями стала семейная пара, в которой мужа на работе якобы обвинили в сексуальных домогательствах. Эта история вроде бы дошла до жены, тогда муж в качестве защиты стал задавать вопросы по поводу ее успешной карьеры. 

Мужчина обвинил жену в неверности и заявил, что ее начальник является отцом их ребенка. При этом он показывал фото какого-то мужчины и Максима Мархалюка рядом.

Мальчика, пропавшего несколько месяцев назад, опознали зрители передачи. Кстати, видео скандальной передачи уже удалено с Youtube.


Максим Мархалюк исчез в Беловежской пуще вечером 16 сентября. Несколько недель его искали милиция и волонтеры. Милиция не прекратила поиски до сих пор, передает Еврорадио

 
 
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Телерадиокомпания "Мир" объяснила, как фото исчезнувшего в Беларуси малолетнего Максима Мархалюка попало в выдуманную историю в программе "Дела семейные".
 
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