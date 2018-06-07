В официальном ответе ТРК "Мир" говорится: "Из-за халатности редактора в программе “Дела семейные” была продемонстрирована фотография пропавшего без вести Максима Мархалюка из общедоступной поисковой системы. Редактор, допустивший профессиональную и этическую ошибку, уволен".





Телерадиокомпания подчеркивает, что производителем программа была не она, а ООО "Система".





Программа вышла в телеэфир 6 июня. Ее героями стала семейная пара, в которой мужа на работе якобы обвинили в сексуальных домогательствах. Эта история вроде бы дошла до жены, тогда муж в качестве защиты стал задавать вопросы по поводу ее успешной карьеры.





Мужчина обвинил жену в неверности и заявил, что ее начальник является отцом их ребенка. При этом он показывал фото какого-то мужчины и Максима Мархалюка рядом.





Мальчика, пропавшего несколько месяцев назад, опознали зрители передачи. Кстати, видео скандальной передачи уже удалено с Youtube.







