«Юнисон» и китайская Zotye заключили соглашение на сумму 560 миллионов долларов





Белорусско-британское СП ЗАО «Юнисон» и китайская компания Zotye International Automobile Trading подписали соглашение об организации в Беларуси производства электромобилей.

Сообщается, что общая сумма соглашения составляет 560 млн долларов. Предусмотрена организация в республике сборочного производства электромобилей марки ZOTYE с высокой степенью локализации. До 2022 года планируется выпустить 30 тыс. автомобилей для последующей эксклюзивной поставки на рынки стран СНГ, пишет БЕЛТА .

Документ был подписан сегодня в г. Циндао в рамках визита президента Беларуси в Китай, информирует пресс-служба посольства Беларуси в Китае.

Также группа компаний «Лада ОМС» и China Sinopharm International Corp. договорились о сотрудничестве в сфере медицинского оборудования общей стоимостью проектов 94 млн долларов.