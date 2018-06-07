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«Юнисон» и китайская Zotye заключили соглашение на сумму 560 миллионов долларов

08.06.2018 17:41 — Разное | Ежедневник  
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«Юнисон» и китайская Zotye заключили соглашение на сумму 560 миллионов долларов

Белорусско-британское СП ЗАО «Юнисон» и китайская компания Zotye International Automobile Trading подписали соглашение об организации в Беларуси производства электромобилей.

Сообщается, что общая сумма соглашения составляет 560 млн долларов. Предусмотрена организация в республике сборочного производства электромобилей марки ZOTYE с высокой степенью локализации. До 2022 года планируется выпустить 30 тыс. автомобилей для последующей эксклюзивной поставки на рынки стран СНГ, пишет БЕЛТА.

Документ был подписан сегодня в г. Циндао в рамках визита президента Беларуси в Китай, информирует пресс-служба посольства Беларуси в Китае.

Также группа компаний «Лада ОМС» и China Sinopharm International Corp. договорились о сотрудничестве в сфере медицинского оборудования общей стоимостью проектов 94 млн долларов.

 
 
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Белорусско-британское СП ЗАО «Юнисон» и китайская компания Zotye International Automobile Trading подписали соглашение об организации в Беларуси производства электромобилей.
 
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