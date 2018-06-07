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Гражданина Польши задержали на границе при попытке ввезти в Беларусь психотропы
300 таблеток экстази вёз белорусам житель Польши, но… так и не довёз.
В распоряжении ОНТ оказались кадры задержания. Это была совместная операция таможенников, милиции и КГБ.
Задержанному 56 лет. Раньше он уже попадался с психотропным товаром, но урока не извлёк. При нём обнаружили несколько сотен таблеток. Теперь судьбу жителя Польши будет решать суд.
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300 таблеток экстази вёз белорусам житель Польши, но… так и не довёз.
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